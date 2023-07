(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilaspetta la risposta di Radunovic e intanto mette nel mirino l’ex Milan, svincolato dopo l’esperienza in rossonero Ilaspetta la risposta di Radunovic e intanto mette nel mirino l’ex Milan, svincolato dopo l’esperienza in rossonero. Secondo quanto rito da La Gazzetta dello Sport, i rossoblù cercano un profilo imnte per il ruolo.

Agli spareggi con Pescara e Atalanta ilcolleziona solo un pareggio e una sconfitta che ... Quando tra le diverse pretendentila Juventus pare immediatamente chiaro quale sarà la ...Il centrocampista arriva dalin prestito con diritto di riscatto. 2023 - 06 - 29 13:19:21 Lazio,Paredes Leandro Paredes è il nome nuovo per il centrocampo della Lazio. L'argentino è ...Nahitan Nandez è il nome nuovo in casa Juventus. Come spiegato da Sky Sport, il tuttofare del, già in passato mezzala e ultimamente esterno destro a tutta fascia, sarebbe la pedina che i bianconeri potrebbero pescare per puntellare la rosa. L'uruguaiano difficilmente rimarrà sull'...

Cagliari, spunta l’idea Tatarusanu per la porta Calcio News 24

Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Raoul Bellanova dal Cagliari, i granata avrebbero iniziato ad intavolare non una, bensì due trattative con l’Hellas Verona. La prima è legata a Josh Doig, esterno di ...Il Cagliari è alla ricerca di un rinforzo per la difesa. Claudio Ranieri, che ha comunque a disposizione una rosa ben allestita, avrebbe chiesto alla dirigenza un innesto nel reparto arretrato. L'ulti ...