Cagliari Serata di beneficenza in favore delle donne operate di tumore al seno

, motorino fuori strada: morto minorenne Nelladi sabato, invece, un uomo di 40 anni è morto a Sassari in uno scontro tra uno scooter e una Bmw. Un altro gravissimo incidente è ...... anziano investe e uccide la moglie facendo retromarcia Incidenti in Sardegna Nelladi ... in provincia di. Un giovane è morto schiantandosi con un motorino contro un guardrail: era ......tarda, l ' Amministrazione Comunale viene a conoscenza , in via informale, del fatto che l ' evento era stato trasferito ad altra location. Precisamente presso la Fiera campionaria di

Salmo riabbraccia la Sardegna con il tutto esaurito alla Fiera di ... Sardegna Notizie - Ieri Oggi Domani

Una raffica di vento più forte delle altre che ha fatto sbandare lo scooter mandandolo contro il guardrail. Mentre l'amico che era alla guida è caduto sull’asfalto, Jacopo Barbarossa, seduto dietro, h ...E' un Torino che rimane decisamente attivo sul mercato per rinforzare le corsie laterali. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Raoul Bellanova dal Cagliari, come riportato ieri in serata, ...