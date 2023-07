Cagliari | furgone senza guidatore e senza freno a mano sui tavolini di un bar | 15 feriti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Unlanciato sui tavoli dei bar del centro. Tragedia sfiorata a, nella primissima parte di Corso Vittorio Emanuele, una delle strade più affollate di ristoranti eall’aperto della città. Un camioncino,, ha travolto tutto ciò che ha incontrato sul suo percorso sino a fermarsi contro alcune sbarre:, sedie e, purtroppo, persone. Quindici sono i, nove dei quali in codice giallo all’ospedale e sei che hanno riportato solo qualche leggera contusione. In tanti sono riusciti a mettersi in salvo all’ultimo, ma una decina di persone sono rimaste ferite, per fortuna nessuno in modo grave, e sono state già portate all’ospedale dalle ambulanze del 118, arrivate ...