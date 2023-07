Cagliari | furgone piomba su un bar | panico e feriti Il sospetto sullo schianto

(Di lunedì 3 luglio 2023) Unsenza nessuno alla guida èto sui tavoli di un bar nel centro di: sono almeno 13 i clienti dei dehors coinvolti nell'incidente avvenuto nel pomeriggio nella zona pedonale all'inizio del Corso Vittorio Emanuele II. Molti i turisti che sedevano ai tavolini all'aperto vicino a piazza Yenne. Qui, quasi all'angolo con via Manno, era parcheggiato il camion di una ditta edile che, senza conducente a bordo, è precipitato poco prima delle 14.30 lungo la pendenza, infilandosi incredibilmente nel largo marciapiede sulla sinistra del Corso, dove si affacciano una serie di locali coi tavoli all'aperto. Sette clienti, in maggioranza turisti con traumi non gravi, sono stati trasportati (uno in codice giallo) in pronto soccorso dalle ambulanze del 118: tre sono arrivati al Policlinico universitario, due all'ospedale Brotzu e ...

... il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 3 luglio in pieno centro storico a, dove un, senza autista, è piombato sui tavolini di un locale affollato in ...Paura nel centro storico di, dove unha travolto i tavolini di un affollato locale. Ci sono numerosi feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale. Il veicolo, che era stato posteggiato, era privo ...Un camioncino senza autista è piombato sui tavolini di un locale in Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico a. Il bar era molto affollato e almeno 15 persone sono rimaste ferite. Di queste nove sono state trasportate in ospedale, ma non sarebbero in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto intorno ...

Cagliari, furgone piomba sui tavolini: 15 feriti, il sospetto sull'autista Liberoquotidiano.it

Un furgone senza nessuno alla guida è piombato sui tavoli di un bar nel centro di Cagliari: sono almeno 13 i clienti dei dehors ...Cagliari. Un furgone è piombato senza conducente contro i tavolini di un locale, travolgendo i clienti e provocando alcuni feriti.