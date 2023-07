Cagliari | furgone finisce sui tavolini di un locale | 15 feriti

(Di lunedì 3 luglio 2023) Un camioncino senza autista è finito sul dehors di unin Corso Vittorio Emanuele a, in pieno centro storico. Almeno 15 persone sono rimaste ferite, nove sono state trasportate in ospedale, ma nessuna di loro risulta in pericolo di vita. E' successo intorno alle 14.30.

Furgone piomba sui tavolini di un locale, 15 feriti a Cagliari

