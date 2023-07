Unè piombato tra i tavoli dei ristoranti nel cuore di. Nel primo tratto del corso Vittorio Emanuele II sono intervenute diverse ambulanze, dovrebbero essere 15 in totale le persone ...Un camioncino senza autista è piombato sui tavolini di un locale affollato in Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico a. Almeno 15 persone sono rimaste ferite , nove sono state trasportate in ospedale, ma non sarebbero in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 . Gli agenti della municipale ...Tragedia sfiorata nella primissima parte del Corso Vittorio a. Quindici feriti, nove dei quali in codice giallo all'ospedale e sei che hanno riportato solo qualche leggera contusione. Un camioncino, senza freno a mano e guidatore, ha travolto tutto ciò ...

Cagliari, camion piomba sui tavolini di un locale: 15 feriti e scene di panico Corriere della Sera

Il furgone è finito sui tavolini di un locale nel cuore di Cagliari. Alla guida non ci sarebbe stato nessuno, e il mezzo non aveva il freno a mano tirato ...Tragedia sfiorata nella primissima parte del centrale Corso Vittorio Emanuele a Cagliari, una delle strade più affollate di ristoranti e tavolini all'aperto della città. Quindici feriti, nove dei qual ...