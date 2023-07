Cade in bicicletta e muore a 17 anni

(Di lunedì 3 luglio 2023) Un ragazzino di 17è morto, nel primo pomeriggio di oggi 3 luglio 2023 dopo essere precipitato, in sella alla sua, in un dirupo sulle alture di Castel San Giorgio, nel Salernitano.La tragedia si è consumata intorno alle 13. A lanciare l'allarme è stato un coetaneo che era...

I due giovani stavano attraversando un sentiero in sella alle proprie bici, quando uno dei due ha perso il controllo per cause ancora da accertare ed è precipitato in un dirupo. Una caduta che si è ...Si inerpica con la sua bicicletta sulle montagne tra Roccapiemonte e Castel San Giorgio e cade in un burrone. Muore un ragazzo di 17 anni. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri ...