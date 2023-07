Cadavere trovato al Pigneto | potrebbe essere di una ragazza sparita un anno fa nelle Marche

(Di lunedì 3 luglio 2023) Non c'è la certezza ma ci sono molti dubbi:di Andreea Rabciuc , la 28enne scomparsa il 12 marzo del 2022campagne di Montecarotto, nell'Anconetano, il corponei giorni ...

Sul- riporta il Corriere - sarà verificato il Dna. Sabato scorso un escavatore, durante dei lavori per le Ferrovie dello Stato, ha tirato fuori uno scheletro all'interno di un canale di ...Il corpoin un canale Ilè stato scoperto sabato primo luglio in via Ettore Fieramosca 114. Un escavatore, che puliva il terreno di proprietà di Ferrovie dello Stato, ha tirato su ......Michelle Causo vengono contestate anche le aggravanti dell'occultamento e vilipendio del. ... I pm hanno affidato una consulenza tecnica anche sul telefono della ragazza,sempre nell'...

Cadavere trovato al Pigneto a Roma: potrebbe essere Andreea Rabciuc TGCOM

La Procura di Ancona ha chiesto un confronto sulle ossa rinvenute al Pigneto. La 28enne sparì un anno fa dopo una lite col fidanzato. Il dettaglio della catenina.Un cinquantottenne residente a Parabiago è morto bruciato mentre si trovava nelle campagne di San Giovanni di Zambrone. I carabinieri indagano per accertare eventuali responsabilità. L'ipotesi più acc ...