Buste paga più alte per 14 milioni di lavoratori

ROMA " Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, oggi, della legge di conversione del decreto n. 48/2023,più alte per circa 14 milioni di lavoratori. Scatta, infatti, il taglio di sei punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35mila ...Un'ottima notizia per i lavoratori:più alte per quasi 14 milioni di contribuenti che presentato redditi inferiori ai 35mila euro annui. La notizia è stata data direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ..." O ci rendiamo conto che in alcuni settori lehanno orari solo formali e paghe da fame oppure difenderemo scatole sempre più vuote" dice l'ex sindacalista. "Se il salario minimo è concorrente con i minimi contrattuali "decenti", ...

