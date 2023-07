Buste paga più alte per 14 milioni di lavoratori

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, oggi, della legge di conversione del decreto n. 48/2023,piùper circa 14di. Scatta, infatti, il taglio di sei punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico deisubordinati che guadagnano fino a 35mila euro lordi annui per i periodi dida luglio a dicembre 2023. E’ di sette punti percentuali il taglio per chi guadagna fino a 25mila euro.«Grazie a questo intervento sosteniamo il potere di acquisto delle famiglie con il taglio del cuneo contributivo e rispondiamo, in maniera più inclusiva, con concretezza alle loro necessità. La legge si prefigge l’obiettivo di promuovere il lavoro, accompagnare le persone attraverso la formazione e sostenere le ...