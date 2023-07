Buon compleanno Giomaria Bellu | Pierluigi Battista | Veltroni…

(Di lunedì 3 luglio 2023), Gaspare Massimo Martino, Diana Bracco, Tom Cruise, Osvaldo Bagnoli, Enrico Intra, Adriano Aragozzini, Angelo Benedicto Sormani, Mario Zanin, Ezio Zermiani, Vito Bonsignore, Michel Polnareff, Nello Santin, Emilio Albertario, Paolo Hutter, Michele Soavi, Andrea Enria, Stefano Desideri, Flavio Insinna, Catia Polidori, Julian Assange, Laura Bottici, Ruggero Radice, Antonio Filippini, Emanuele Filippini, Rawdeath, Michael Agazzi, Francesca Cipriani, Paolo Bernini, Carmelo Gitto, Sebastian Vettel, Enrico Cotza, Matteo Emmolo, Thomas Hertaux, Denis d’Onofrio, Fabio Aru, Nenad Krsticic, Federica Primavera, Francesca Reviglio… Oggi 3 luglio compiono gli anni: Gaspare Massimo Martino, dirigente d’azienda; Osvaldo Bagnoli, ex calciatore, ...

Il numero 9 giallorosso ha infatti fatto gli auguri dial suo ex compagno di squadra commentando un post su Instagram: " Auguri Fra ". Questo il messaggio che senza ombra di dubbio ...Sono trascorsi 25 anni dalla nascita di un progetto ricercato e voluto, rimasto immutato nel tempo per qualità, gentilezza, garanzia e per l'affetto dei numerosissimi frequentatori dei suoi ambienti ...Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: "Laura! L'artista di Cugliate Fabiasco (VA), ha spento ben 106 candaline. La vita di Laura Trivioli, dopo aver frequentato l'Accademia di Brera a Milano, è stata caratterizzata dalla ...

Buon compleanno, Alex Ferrari: il difensore pronto a ripartire dalla Sampdoria - FOTO Samp News 24

Personaggi noti e meno noti compiono gli anni oggi. Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato - Oggi 3 luglio compiono gli anni: Gaspare Massimo Martino, dirigente d’azienda; Osvaldo Bagnoli, ex ...RIPATRANSONE - Si festeggia oggi 2 luglio, il compleanno di uno dei più autorevoli artisti italiani. Mario Vespasiani è infatti da oltre vent’anni uno dei ...