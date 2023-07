Bullismo problema di salute pubblica | ne è vittima un giovane su due

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Da una parte un bullo, o un gruppo di bulli, dall’altra parte una, solitamente un ragazzo o una ragazza ritenuti diversi per etnia, religione, caratteristiche psicofisiche e orientamento sessuale. In mezzo una serie di comportamenti intimidatori, violenza fisica o verbale, che minano il senso di sicurezza e di autostima di chi li subisce, creando un grave disagio nel presente e gravi conseguenze per il futuro. Il, e la versione declinata nel mondo digitale, il cyber, oggi sono considerati dei problemi di, perchè determinano disturbi di ansia e umore, autolesionismo, deficit dell’attenzione e maggior rischio di sviluppare dipendenze da alcol e droghe. Secondo una rilevazione del 2022 promossa dal Ministero della, ...