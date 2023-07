Buffon deve scegliere tra Parma o andare in Arabia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 07/02/2023 alle 19:08 CEST La prima decisione che devi prendere è se continuare a giocare un’altra stagione. Se è così, ha un contratto con il, ma l’lo spreme con molti milioni La fine della carriera non è mai facile per un calciatore. Se no, dillo a Giangluigi. Il leggendario portiere italiano 45enne si trova di fronte a un ultimo bivio. Devi decidere se preferisci appendere i guanti al chiodo enegli ufficiofferta che ha dal, oppure se continua per un’altra stagione cercando di risalire con il club che lo ha visto crescere. I parmigiani hanno messo sul tavolo entrambe le propostevisto che vogliono comunque che ...

L'eterno Giginon smette mai di stupire e, dopo le lacrime al Tardini per il mancato approdo in Serie A, può sorprendere ancora. Ad alti livelli potrebbe continuare a restare nonostante la sua ...Quale futuro per GianluigiLe prossime ore saranno cruciali per il futuro del portierone italiano. Stando a quanto ... All'età di 45 anni, l'estremo difensoreora capire se proseguire la ...Ore 10:21 - Il futuro dipotrebbe essere in Arabia La leggenda del calcio italianoriflettere sul suo futuro, ma come riportato da Goal potrebbe avere più alternative. Sarà decisione del ...

Buffon deve decidere: tre ipotesi per il futuro dell'ex portiere Juve Virgilio Sport

Buffon rifiuta la ricca offerta dall’Arabia: il ritiro è più vicino Come riportato da diverse fonti in giornata odierna, il calcio d’Arabia ha messo nel mirino anche Gianluigi Buffon, leggenda… Leggi ...Gianluigi Buffon è a un bivio. Dovrà presto decidere il suo futuro, e intanto sono suonate anche per lui le sirene arabe. Maxi offerta sul piatto Gigi Buffon incarna il personaggio appassionato e devo ...