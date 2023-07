Bufera su Sgarbi per il turpiloquio sulle donne | “Il ca**o è un organo di conoscenza | serve a capire”

VEDI ANCHE Aurora Leone dei The Jackal e quel sessismo che si ostina a dirci cosa non possiamo fare: 'Nessun passo di lato' Dopo i fatti del MAXXI, Vittorioha precisato di non aver ...E Giuli è dovuto intervenire al Tg1 per scusarsi con i dipendenti per il turpiloquio di. Ma in un'intervista al magazine Mow , Morgan critica lamediatica che si è scatenata contro di ...nella, Sangiuliano condanna sessismo e turpiloquio

Bufera su Sgarbi, Sangiuliano prende le distanze: «Turpiloquio inammissibile». Il Pd: «Meloni non ... Il Sole 24 ORE

In quanto co-curatore del progetto espositivo, Sgarbi sarebbe dovuto essere presente a Napoli, ma non ha preso parte alla conferenza stampa. “Se fosse qui questo mio amico, questo vecchio ‘cinghialone ...Ascolta l'articolo Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, difende a spada tratta Vittorio Sgarbi, “finito al centro delle polemiche per il suo intervento al Museo del Maxxi e con le ...