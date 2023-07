Brutale aggressione ai danni di un agente di Polizia Penitenziaria | la denuncia del sindaco

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“E’ stata una vilequella messa in atto da un detenuto aidi undidella C.C. di Ariano Irpino. Detenuto, tra l’altro, famoso proprio perché lo scorso anno nel Carcere di Noto, insieme ad altri detenuti, si era reso protagonista di una violenta rivolta in cui undiera rimasto gravemente ferito e finito in ospedale”. Così in una nota il sindacato UILPAAriano Irpino, guidato dal segretario Pellegrino Stefano Sorice. Proprio per questo motivo era stato trasferito nell’Istituto Arianese in regime di 14 Bis conclusosi qualche mese fa. Non meno grave è stata l’attuale vicenda, questa volta ha ...