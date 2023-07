Brozovic | prima cessione dell’Inter | telenovela ai titoli di coda ? Sky

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tutto fatto o quasi per, che passerà dall’Inter all’Al-Nassr. Questa volta, non dovrebbero esserci sorprese, lasta per finire CI SIAMO ? Si avvicina ladi Marceloall’Al-Nassr. Come riferisce Marco Demicheli, l’Inter ha accettato la terza e ultima offerta del club arabo: 18 milioni di euro. A sua volta, il croato ha detto sì al Medio Oriente, tant’è che nella giornata di sabato ha svolto anche le visite mediche a Parigi. A meno di clamorosi colpi di scena, sta per arrivare la fumata bianca definitiva. Manca soltanto la firma del regista. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...

L'Al - Nassr sta portando in Arabia il primo giocatore della Serie A, ovvero Marcelo, e ... infatti avevamo assistito a qualcosa di simile qualche anno fa,con la MLS americana e poi ...... e dunque lungi da me difendere il club delle 7 Champions League (lo dico ioche qualcuno si ... La vicendaè stata, come di consueto, piena di colpi di scena. Lo sappiamo da una vita che ...... conclusa, o almeno così dovrebbe essere, la telenovelaal terzo tentativo, i nerazzurri ... ma come abbiamo avuto modo di constatare nel corso del fine settimana,verranno convogliate ...

Marcelo Brozovic è sempre più vicino all'Al-Nassr, ma non è l'unico interista che potrebbe volare a Riad: si parla di un altro clamoroso addio ...Manca soltanto una settimana al via della stagione 2023/2024 per l'Inter. Lunedì 10 luglio, ad Appiano Gentile, è infatti fissato il raduno dei nerazzurri, attesi poi a fine mese dalla tournée in Giap ...