Brozovic | ora è quasi ufficiale | l’Al-Nassr lancia un ‘indizio’

... esultanza gol MarceloDopo il tira e molla dove c'era di mezzo anche il Barcellona,manca solo l'annuncio di Marcelocome nuovo calciatore dell' Al Nassr . Il croato lascerà l' ......e Cordaz, l'Al Nassr e non solo guarda ancora all'Inter. André Onana (LaPresse) - Calciomercato.itPerché nel mirino della Saudi League ci è finito anche il portiere camerunense. Per, ...Commenta per primo Marceloe l' Al - Nassr , una trattativa come un viaggio sulle montagne russe., però, il traguardo è veramente vicino: secondo quanto appreso da Calciomercato.com , il centrocampista croato e il ...

Cristiano Ronaldo, Brozovic, ora De Gea: un Al Nassr da Champions Tuttosport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L' Inter attivissima sul mercato, sia in entrata che in uscita. Ufficiale il primo colpo, ovvero quello di Marcus Thuram, definita però anche la cessione di Marcelo Brozovic all'Al Nassr. Ora i nerazz ...