Brozovic giocherà nell’Al Nassr | 100 milioni a lui | 18 all’Inter

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo il tira e molla dove c’era di mezzo anche il Barcellona, ora manca solo l’annuncio di Marcelocome nuovo calciatore dell’Al. Il croato lascerà l’Inter dopo otto stagioni e mezzo e firmerà per la squadra saudita in cui milita Cristiano Ronaldo.ha già svolto le visite mediche a Parigi e ora manca solo la firma sul contratto, che scadrà il 30 giugno 2026, insieme all’annuncio ufficiale; il centrocampista guadagnerà 100di euro in tre anni.andranno 18dalla sua cessione. L'articolo ilNapolista.

