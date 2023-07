Brozovic ceduto con lo sconto una sconfitta per l’Inter Da non ripetere mai più

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 luglio 2023) La settimana appena iniziata dovrebbe essere quella dell’addio dial. Un’operazione, con tanto disul prezzo concordato con l’Al-Nassr, che fa molto storcere il naso. E che dimostra ancora una volta come non si riesca a vendere bene. PAROLE DISATTESE – «Importante che i calciatori più rappresentativi rimangano con noi per essere competitivi». A dire questa frase è stato Steven Zhang, presidente del, appena dopo la finale di Champions League col Manchester City. Ossia ventitré giorni fa, e non erano frasi di circostanza. I fatti, a oggi, dicono tutt’altro: il mercato è di nuovo “ostaggio” delle cessioni pesanti. Peraltro volute, perché – a differenza di altri anni – non c’è la necessità immediata di far cassa, visti gli introiti dall’UEFA della stagione appena conclusa. E con una ...