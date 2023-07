Brozovic all’Al-Nassr | aumentano di poco le cifre per l’Inter | i tempi – CdS

(Di lunedì 3 luglio 2023)dalè un’operazione ormai in via di chiusura. Per il centrocampista croato leleggermente rispetto a quanto detto da venerdì a ieri: il Corriere dello Sport dà la nuova cifra e lestiche. SI CHIUDE – Comincia il rettilineo finale per perfezionare la cessione di Marcelo. Dopo le schermaglie di venerdì e il nuovo riavvicinamento fra le parti adesso si conta di chiudere e inbrevi. Il Corriere dello Sport indica fra oggi e domani la data per completare tutte le ultime formalità burocratiche, coi legali che stanno stendendo i contratti., dalla cessione di, andrà a incassare ...

... Lukaku che diventa per sempre interista, Marceloche la ... Nel frattempo, il Bologna ci riporta'attualità e riscatta ... contratto fino2027. Centrocampista e nazionale croato, di ...Alla fine Marceloandrà'incasso in quel dell'Arabia Saudita, con la tormentata cessioneNassr che si è concretizzata. Ma resta qualche scoria su come sia stata gestita la trattativa, come ha ...Alex Cordaz potrebbe seguire Marcelo- Nassr. Come riportato da Footmercato, l'ex portiere interista, ora svincolato, dovrebbe dare l'addiocalcio giocato e sul tavolo c'è una proposta per entrare nello staff tecnico ...