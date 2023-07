Commenta per primo Nuovo portiere per ill'ingaggio di Bart Verbruggen , l'olandese classe 2002 arriva dall' Anderlecht .Si ispira tanto a De Zerbi, ci faceva vedere tanti video dello Shakhtar e del. L'ho ... dove cominceranno a preparare il debuttoin Coppa Italia Frecciarossa in programma domenica 6 ......49:16 Chelsea, ancora contatti per Caicedo Continuano i contatti tra il Chelsea e ilper ... 2023 - 07 - 02 17:09:11 Liverpool,Szoboszlai Il Liverpool ha annunciato l'acquisto di ...

Brighton, UFFICIALE: nuovo portiere per De Zerbi | Mercato ... Calciomercato.com

(ANSA) - LIVERPOOL, 02 LUG - Il Liverpool ha annunciato di aver ingaggiato il 22enne talento ungherese Domink Szoboszlai, giocatore che nell'estate del 2020 era stato sul punto di venire ...Dominik Szoboszlai è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool: per i Reds uno dei colpi più importanti di questo calciomercato estivo ...