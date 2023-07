(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilcontinua ad essere molto attivo sul mercato. Dopo gli arrivi di Joao Pedro dal Watford, James Milner dal Liverpool e il centrocampista tedesco Mahmoud Dahoud dal Borussia Dortmund,anchedel portiere Bartdall’Anderlecht per circa 19 milioni di euro. Nel giorno dell’ufficialità, anche Deha voluto spendere due parole a riguardo: “Sono molto contento dell’ingaggio di Bart. È abituato a giocare un tipo di calcio simile al nostro e non avrà problemi ad inserirsi nel nostro gruppo. Ha il potenziale per diventare un giocatore molto imnte per il club nei prossimi anni“. SportFace.

Secondodi mercato per il Liverpool. Dopo aver annunciato nei giorni scorsi l'argentino Alexis Mac Allister dal, i Reds hanno ufficializzato oggi l'acquisto del fantasista ungherese Dominik ...... il Liverpool sta chiundendo un altroimportante per il centrocampo: dal Lipsia è in arrivo ... ma che si è rinforzato con l'arrivo di Mac Allister dal. Il ruolo è simile a quello di ...... con i 'Reds' che per il momento non hanno affondato ilanche perché stanno valutando diverse piste a centrocampo. Attenzione inoltre anche alallenato da De Zerbi e all'Aston Villa di ...

Brighton, colpo in porta per De Zerbi: ufficiale l'arrivo di Verbruggen SPORTFACE.IT

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Liverpool, 2 lug. – (Adnkronos) – Secondo colpo di mercato per il Liverpool. Dopo aver annunciato nei giorni scorsi l’argentino Alexis Mac Allister dal Brighton, i Reds hanno ufficializzato oggi l’acq ...