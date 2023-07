Le indagini Nella giornata di oggi sono inoltre previste diverse perquisizioni anche nelle province, oltre che a, di Roma, Bergamo, Verona, Torino, Mantova, Cuneo, Udinene, Cremona, Como e ...La Guardia di Finanza di, coordinata dalla Procura, sta eseguendo un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di dieci persone, 6 in carcere e 4 ai domiciliari, con l'accusa di associazione a delinquere ...commentafiscale per circa 160 milioni di euro a. La guardia di finanza della città lombarda, coordinata dalla Procura, ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di dieci ...

Brescia, frode fiscale per 160 milioni di euro: 10 arresti TGCOM

