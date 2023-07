Brescia | associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali | 10 arresti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Milano, 3 lug. (Adnkronos) - I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria die della compagnia di Rovato, sotto il coordinamento della procura distrettuale di, hanno dato, questa mattina, esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare personale nei confronti di dieci soggetti, di cui 6 in carcere e 4 ai domiciliari, indiziati, a vario titolo, diall'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Numerose le perquisizioni a cura delle fiamme gialle nelle province, oltre che di, di Roma, Torino, Bergamo, Verona, Mantova, Udine, Cuneo, Monza-Brianza, Cremona e Como, le quali si svolgono con l'ausilio delle cosiddette unità 'cash dog', in relazione anche all'esecuzione di un sequestro ...