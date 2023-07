(Di lunedì 3 luglio 2023) "Cosa è successo? E' successo che mi sono cacciata in casini più grandi di me non rendendomene conto".Cuomo, la ragazza di 23 anni ritrovata ieri a Napoli a due giorni dalla scomparsa dalla ...

"Cosa è successo E' successo che mi sono cacciata in casini più grandi di me non rendendomene conto".Cuomo, la ragazza di 23 anni ritrovata ieri a Napoli a due giorni dalla scomparsa dalla sua abitazione di Pellezzano, in provincia di Salerno, parla dei difficili momenti che ha attraversato ...Una ragazza di 23 anni,Cuomo , è scomparsa nel nulla, fin da venerdì sera, nel Salernitano. La giovane, residente ... La madre,a casa la sera dal lavoro, non ha trovato la figlia e, ...Una ragazza di 23 anni,Cuomo, è scomparsa nel nulla , nel Salernitano. La giovane, residente alla frazione Capriglia ... La madre,a casa la sera dal lavoro, non ha trovato la figlia e, ...

Brenda è tornata a casa, 'ho sbagliato a non chiedere aiuto' - Cronaca Agenzia ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 03 LUG - "Cosa è successo E' successo che mi sono cacciata in casini più grandi di me non rendendomene conto". Brenda Cuomo, la ragazza di 23 anni ritrovata ieri a Napoli a due giorn ...Brenda Cuomo era scomparsa da Salerno, ma è stata ritrovata a Napoli. Le dichiarazioni della 23enne. Brenda Cuomo, 23enne scomparsa da Salerno, è stata ritrovata a Napoli, sana e salva. La giovane ha ...