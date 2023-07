Brasile | Ilary Blasi brinda alla sua nuova vita senza Francesco Totti | non può fare a meno di ordinare questo drink

(Di lunedì 3 luglio 2023)è in vacanza nei pressi di Rio De Janeiro. Qui si concede un cocktail per allontanare i brutti pensieri ed alzare i bicchieri! Per l'ex del calciatore, la conduttrice, è giunto il tempo di godersi le vacanze. La villeggiatura, mai come quest'anno sembra necessaria per la presentatrice romana, giunta a Rio De Janeiro al fine di godersi del meritato relax. L'ex letterina deve ricaricare le forze dopo l’ultima, e non molto seguita, stagione de L’Isola dei Famosi: in base alle indiscrezioni che circolano su di lei, potrebbe esserci addirittura un lungo stop o, peggio, una possibile e inaspettata rottura con la casa del Biscione. Mentre i figli maggiori, Chanel e Cristian, hanno fatto un viaggio con ...

In attesa di scoprire cosa succederà,Blasi ha deciso di volare in vacanza in, a Copacabana, ma un dettaglio social ha scatenato i fan. La conduttrice condivide foto e stories in cui è ...Blasi da sola inBlasi è atterrata nella notte a Rio De Janeiro e si è subito concessa una serata fuori: look total pink e cerchietto argentato per godersi al bar un "cajueiro" (...Blasi in vancaza a Rio de Janeiro: i dettagli del look La vacanza indiBlasi sta procedendo a gonfie vele, anche se la compagnia al momento è ancora top secret. Non si sa se sia ...

Ilary Blasi in vacanza in Brasile tra glamour e divertimento: il suo ... My Luxury

La conduttrice Ilary Blasi si gode il riposo dopo la fine della stagione televisiva, ma l'assenza di Bastian Muller si fa notare. C'è aria di crisi Vediamo insieme i dettagli!La conduttrice è volata in Brasile a caccia di sole e relax, ma l’assenza del compagno alimenta i gossip su una possibile rottura: Totti intanto è negli USA.