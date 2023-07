Bradisismo | presso l’hotel Gli Dei pubblica conferenza

(Di lunedì 3 luglio 2023) Si terrà oggi 3 luglio, a partire dalle ore 16,Gli Dei in via Coste d’Agnano, 21 a Pozzuoli, un incontro informativo con la popolazione sul rischio vulcanico ai Campi Flegrei. All’iniziativa, voluta dal Comune di Pozzuoli, partecipano il Dipartimento di Protezione Civile, la Protezione Civile della Regione Campania e l’INGV. L’incontro rappresenta Il Blog di Giò.

...di scosse sismiche che si sono verificate negli ultimi tempi è causata dal fenomeno del,... "Il sollevamento del suolo sta tuttora proseguendo e nel mese di ottobre 2022la stazione ...... sommerso a causa del. Non è necessario immergersi per visitare l'area: speciali ... La giornata si concludel'Area Archeologica di Cuma , raggiungibile con la Circumvesuviana oppure ......di scosse sismiche che si sono verificate negli ultimi tempi è causata dal fenomeno del,... "Il sollevamento del suolo sta tuttora proseguendo e nel mese di ottobre 2022la stazione ...

Stato del bradisismo nei Campi Flegrei: incontro con i cittadini ExPartibus

Un incontro informativo con la popolazione sullo stato del bradisismo nei Campi flegrei: è l'iniziativa promossa dal Comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, fortemente interessato dal fenomeno, da ...Si terrà lunedì 3 luglio, a partire dalle ore 16:00, presso l’Hotel Gli Dei in via Coste d’Agnano, 21 a Pozzuoli (NA), un incontro informativo con la popolazione sul rischio vulcanico ai Campi Flegrei ...