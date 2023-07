Brad Pitt il sempre giovane | è lui il vero Benjamin Button? A giudicare da queste foto pare di sì

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il prossimo dicembre – fra meno di sei mesi, cioè –compirà 60 anni. Guardando lequi in basso, vi sembra possibile? A differenza di Harrison Ford, che è stato ringiovanito per Indiana Jones e il quadrante del destino grazie alle magie del computer, nessuno ha ritoccato le immagini disul set di uno spot pubblicitario in Francia Che è apparso incredibilmente ringiovanito durante le riprese di uno spot pubblicitario per il marchio italiano di elettrodomestici, a cui presta il volto da un po’ di tempo, in Francia. Più precisamente in un vigneto nella regione del Var, in Costa Azzurra. Con lui, l’attrice Karina Beuthe. Il déjà vu di...

Quando si dice il destino di Benjamin Button. A scorrere le foro scattate sul set dell'ultimo spot che ha per protagonistasembra davvero che l'attore abbia fatto un patto con il diavolo. O, come sostengono alcuni giornali francesi, abbia anche lui a 59 anni compiuti ceduto alle sirene del botulino. Anche se ...Ormai le cose sembrano essersi fatte serie trae Ines de Ramon, la sua nuova fidanzata trentenne. I due si frequentano da mesi, lei ha persino conosciuto i figli di lui e, stando a quanto hanno notato i più attenti fan sui social, la ...

Si finge Brad Pitt per truffare una donna e le estorce una cifra record: il racconto dell'incredibile vicenda Best Movie

Quasi 60 anni e non sentirli. Ma, soprattutto, non dimostrarli. Se sei Brad Pitt, forse, non è così difficile: ecco il suo segreto ...Brad Pitt fa sul serio: la sua relazione con Ines de Ramon va a gonfie vele e arrivano le presentazioni ai figli ...