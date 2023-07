“Brad Pitt come Benjamin Button” | nelle foto dalla Costa Azzurra sembra un 30enne

(Di lunedì 3 luglio 2023)evergreen. In tutti i sensi. Il temponon solo essersi fermato, di più, proprio annullato per il divo di Hollywood. Almeno a vederlo in queste immagini che lo immortalano sul set dell’ultimo spot televisivo che lo vede protagonista. Pizzicato durante le riprese per la pubblicità di un brand italiano di elettrodomestici nei vigneti del Vara, tra St. Tropez e Gigaro, in, l’attore dimostra almeno la metà dei suoi anni. Dopo il look trasandato che aveva sfoggiato negli ultimi anni,appare infatti con un viso acqua e sapone dai lineamenti giovanili e un fisico asciutto e tonico. Insomma,fanno notare in molti sui social commentando gli scatti, quasi ringiovanisse davvero anziché invecchiareuno dei suoi ...

... per esempio) oltre che ad attori come Viggo Mortensen (Aragorn nel Signore degli anelli), Jamie Foxx nei film Ray di Taylor Hackford e Django Unchained di Quentin Tarantino,in L'esercito ...Fincher era impegnato in questo progetto fin dal 2007, quando il film doveva essere realizzato alla Paramount, con protagonista l'amico, ma dopo 10 anni si avvicina il momento dell'uscita. ...Quando si dice il destino di Benjamin Button. A scorrere le foto scattate sul set dell'ultimo spot che ha per protagonistasembra davvero che l'attore abbia fatto un patto con il diavolo. O, come sostengono alcuni giornali francesi, abbia anche lui " a 59 anni compiuti " ceduto alle sirene del botulino. Anche se ...

Brad Pitt come Benjamin Button: nello spot girato in Costa Azzurra dimostra 30 anni La Stampa

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Quasi 60 anni e non sentirli. Ma, soprattutto, non dimostrarli. Se sei Brad Pitt, forse, non è così difficile: ecco il suo segreto ...