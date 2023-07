Botta e risposta De Luca-Schlein sull' armocromista Lui | Imbecillità | lei Attacco personale  

Leggi su agi

(Di lunedì 3 luglio 2023) AGI - "Mi imbarazza avere gente che magari consuma 300 euro l'ora per le imbecillita'. Trecento euro sono i due terzi di una pensione minima, quindi mi domando quale credibilità possa avere chi ha questo rapporto di coerenza fra il modo di vivere e il modo di parlare". Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, riferendosi alla scelta del segretario del Pd, Elly, di dotarsi di un'per curare la propria immagine. Immediata la replica del segretario Pd. "La migliorealle critiche interne è il consenso dell'elettorato del Pd. Il cambiamento non piace a tutti. Io che sono stata votata per cambiare il Pd, non rispondo a polemiche personali", dice, a 'In Onda' su La 7. "Rispondo con scelte politiche - continua, non menzionando mai De ...