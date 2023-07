Borsa | Milano sale dell' 1% | la migliore in Europa con Generali

Ladiresta la migliore di giornata in Europa, grazie soprattutto a Generali che sale di oltre il 3% dopo il superamento del 10% dei diritti di voto da parte di Delfin, con la teorica ...Cosi' la premier Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea annuale di Assolombarda, in corso a. La politica dei semiconduttori, spiega, 'si inserisce in un piano piu' ampio per rendere l'...Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea annuale di Assolombarda, in corso a. Dopo aver ascoltato, seduta in prima fila in platea, l'intervento del ...

Borse, Europa in rally. Milano al top dal 2008. Vola Generali con mossa Delfin Il Sole 24 ORE

I mercati azionari del Vecchio continente superano la boa di metà giornata tendenzialmente positivi, grazie soprattutto ai segnali di contenimento dell'inflazione statunitense che fanno sperare a un a ...MILANO (Reuters) - Piazza Affari conferma il tono positivo con cui aveva chiuso la settimana scorsa, registrando una delle migliori performance semestrali tra le principali piazze internazionali. L'in ...