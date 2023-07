++ Borsa | bene l' Europa | eurostoxx 50 sale ai massimi da 2007 ++

i listini europei che proseguono l'avanzata con l'indice paneuropeo stoxx 50 ai massimi da dicembre 2007. Aiuta l'umore il rallentamento dell'inflazione americana visto venerdì mentre disturbano ...anche Tokyo che guadagna l'1,7%. Borse reduci da un semestre da incorniciare La scorsa ...avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La...anche Seul (+1,49%) In giornata sono attesi i pmi del settore manifatturiero nell'eurozona e in Uk e nellla seconda fase Ism manifatturiero negli Stati Uniti mentre domani Wall Street sarà ...

Borsa: bene l'Asia malgrado l'indice Caixin, Tokyo +1,7% Agenzia ANSA

Seduta positiva in un buon momento per i mercati anche alla luce della corsa dei tecnologici americani vista venerdì in parallelo coi segnali di rallentamento dell'inflazione Usa. (ANSA)