(Di lunedì 3 luglio 2023) Seduta positiva in un buon momento per i mercati anche alla luce della corsa dei tecnologici americani vista venerdì in parallelo coi segnali di rallentamento dell'inflazione Usa. L'pmi ...

anche Seul (+1,49%) In giornata sono attesi i pmi del settore manifatturiero nell'eurozona e in Uk e nellla seconda fase Ism manifatturiero negli Stati Uniti mentre domani Wall Street sarà ...

Borsa: bene l'Asia malgrado l'indice Caixin, Tokyo +1,7% - Economia Agenzia ANSA

Seduta positiva in un buon momento per i mercati anche alla luce della corsa dei tecnologici americani vista venerdì in parallelo coi segnali di rallentamento dell'inflazione Usa. (ANSA) ...Le performance in euro messe a segno nel primo semestre dai maggiori listini globali sono tutte a doppia cifra. Ma ora è difficile dire quanto è solido il nuovo rally sostenuto dalla tecnologia. E l’i ...