Borrelli | “Allarme inquinamento del Sarno da Scafati e Castellammare”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Si è accesa la spia rossa per quanto concerne i livelli didel fiume: dadi Stabia (zona Rovigliano) la situazione è allarmante. Nel comune stabiese si è formata in mare un’enorme chiazza nera che si vede anche a distanza. La polizia ambientale sospetta che dietro questa presenza di acqua sporca che arriva alla foce delvi sia la mano dell’uomo.Infatti sarebbero numerose le aziende che, approfittando anche delle abbondanti piogge dei giorni scorsi, sversano illecitamente nel fiume una quantità di materiale che dovrebbe passare per i depuratori”. Lo denuncia il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio. “A, invece, le acque del Rio Sguazzatoio si sono tinte di ...