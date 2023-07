BOOM! Bianca Berlinguer a Mediaset | prime time del martedì e staffetta con Porro nell’access di Rete4

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 3 luglio 2023)Perè tempo di un nuovo capitolo. Terminata l’esperienza in Rai, dopo 34 anni, la giornalista si confronterà con un nuovo editore.approda adove sarà uno dei volti di. Ad attenderla, salvo variazioni last minute, due nuovi impegni: uno quotidiano, l’altro in prima serata. La conduttrice sarà al timone di un nuovo programma di approfondimento in onda nelche fu di Carta. Quello che giunge inaspettato è il suo arrivo, fascia occupata fino a poche settimane fa da Barbara Palombelli con Stasera Italia. Chi ci legge, infatti, sa che per quello slot era in ...