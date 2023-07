Booker T | “Kenny non è secondo a nessuno”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Quando si parla dei migliori wrestler al mondo dell’era moderna non si puo’ non fare il nome diOmega. Il wrestler canadese si è “fatto le ossa” in New Japan per poi approdare in AEW come uno dei veri capisaldi della compagine. A Forbidden Door abbiamo assistito al suo incontro con Ospreay oggettivamente sensazionale ed ancheT ne è rimasto estasiato. Il numero uno “Per quanto mi riguarda Omega è il miglior wrestler al mondo. All’interno del ring non èe la sua popolartà si è estesa anche al di fuori del quadrato. Io sono convinto che se a una persona che non guarda wrestling gli viene chiesto chi è il canadese, ti viene subito detto che fa parte di questo business. E’ semplicemente troppo bravo.”

On a new episode of his podcast, Booker T had lots of positive things to say about Kenny Omega, regarding the former AEW World Champion as an unmatched talent.Recalling Punk's recent performance, Booker commented, "That was the promo he should've entered with, spotlighting guys like The Young Bucks and Kenny Omega, showcasing all the talent present. His ...