Bonus lavoratori del turismo | +15% sullo stipendio Ecco i casi e requisiti

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tutti idelavranno unopiù alto per tutta l’estate, grazie a unapprovato con il Decreto lavoro 2023. L’incentivo estivo assicura una integrazione, pari al 15% delle retribuzioni lorde, per tutte le ore di straordinario e lavoro notturno svolto. E’ stata questa soluzione scelta dal governo per mettere una pezza alla mancanza di personale, che negli ultimi tempi sta lasciando a piedi molte attività turistiche. Come dire: anziché chiedere ai datori di aumentare gli stipendi e riorganizzare il carico di lavoro dei dipendenti, lo Stato si fa carico di incentivare la forza lavoro ad accettare lavori estivi più o meno faticosi. Le aziende recuperano gli importi con il ...

... ma la sinistra ha sempre ignorato le richieste dei cittadini, concentrandosi sul tassare ancora di più iper finanziare misure come il reddito di cittadinanza e il110. I benefici ...Il provvedimento prevede il riconoscimento ai datori di lavoro di unpari al 60% della ...agile e Caf Dal 30 giugno al 30 settembre sarà disponibile la proroga del lavoro agile per i...Alcunipotranno ricevere fino a 1.200 euro in più , se lo scorso anno non hanno ... La possibile restituzione dell'exRenzi I quasi 1.200 euro dati in busta paga dal 1° gennaio 2022 ...

Fino a 98 euro di bonus per questi lavoratori, chi avrà più soldi in busta paga Oipa Magazine

Il decreto lavoro ha introdotto il bonus lavoratori del turismo, per incentivare le assunzioni estive. Si tratta di un +15% sullo stipendio. Ecco i casi ...Bonus Straordinari e lavoro notturno per questi lavoratori. Il decreto Lavoro ha introdotto interessanti novità sul mercato occupazionale, tra cui il bonus 15% delle retribuzioni per… Leggi ...