(Di lunedì 3 luglio 2023) "Se vogliamo parlare dicon una soglia di 9 euro non è un problema di Confindustria. I nostri contratti sono tutti superiori. Se prendiamo ad esempio i metalmeccanici di terzo livello ...

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo, nel corso dell'assemblea di Assolombarda. "Bisogna analizzare di quale inflazione parliamo. - ha aggiunto - La nostra è di importazione ed è ...ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI -appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: Tankan, ... Partecipano, tra gli altri, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Carlo, presidente ...ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI -appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Germania: bilancia ... Partecipano, tra gli altri, Carlo, presidente Confindustria (videomessaggio); Maurizio ...

Bonomi, 'nessun veto sul salario minimo, ma noi oltre' - Ultima Ora Agenzia ANSA

"Se vogliamo parlare di salario minimo con una soglia di 9 euro non è un problema di Confindustria. I nostri contratti sono tutti superiori. Se prendiamo ad esempio i metalmeccanici di terzo livello i ...Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla autostrada A14 in direzione sud, all'altezza di Canne della Battaglia a Barletta. (ANSA) ...