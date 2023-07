(Di lunedì 3 luglio 2023) «Se vogliamo parlare dicon una soglia di 9 euro non è un problema di Confindustria. I nostri contratti sono tutti superiori. Se prendiamo ad esempio i metalmeccanici di terzo livello il prezzo è di undici euro. L’industria non è vero che paga poco ma paga il giusto. Non c'è unanzi è una grande sfida ed entriamo nel pieno dei temi». Lo ha detto il presidente di Confindustria,...

Ad esempio, ha aggiunto, "per i metalmeccanici di terzo livello il prezzo è di 11 euro. Da parte nostra non ci sono veti, anzi è una grande sfida". Leggi anche Salario minimo, dove esiste e ...'Il salario minimo - aggiunge- è una discussione fatta a livello europeo , in paesi con bassa contrattazione collettiva nazionale. Non è il caso della Italia. L'Italia è un esempio virtuoso . ...Ad esempio, ha aggiunto, 'per i metalmeccanici di terzo livello il prezzo è di 11 euro. Da parte nostra non ci sono veti, anzi è una grande sfida'. 'L'industria - ha aggiunto - non è vero che ...

Bonomi, 'nessun veto sul salario minimo, ma noi oltre' - Ultima Ora Agenzia ANSA

L’aveva detto nei giorni scorsi la ministra del Lavoro Marina Calderone in una risposta poco più lunga di un tweet, l’ha ribadito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell’intervista al Corriere ..."I nostri stipendi - ha sottolineato il presidente di Confindustria - vanno sopra la soglia minima di 9 euro lordi". Il leader del M5s intanto attacca il governo sulle retribuzioni minime: "Reazione ...