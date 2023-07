Bonelli | “Ho citato in giudizio Sgarbi Mi ha definito ‘lo stupratore d’Italia’ e ha detto che ho interessi convergenti con Messina Denaro”

(Di lunedì 3 luglio 2023) “Ho dato mandato ai miei legali per valutare se ci sono le condizioni di una citazione per danni contro Vittorio. Non è possibile che io possa essere‘loper il mio sostegno agli impianti eolici. E non solo: in risposta alla mia nota di ieri, hache io avreicon la mafia di Matteo. Insomma, mi sembra un po’ tanto”. Così il deputato e co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo, spiega ai microfoni di Radio Radicale la sua decisione di citare inVittorioa seguito di alcune sue dichiarazioni offensive dopo il caso Maxxi.Ieri stesso però il sottosegretario alla Cultura ha a sua ...

