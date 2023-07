...e Roma se li è fatti. Ma io i voti ce li ho, non sono come quelli che gonfiano i sondaggi mentre i risultati elettorali sono un disastro", è il suo atto dialla segretaria, che non ...Poter offrire una soluzione terapeutica anche alle persone più fragili come Veronica, rappresenta per la medicina unaculturale e scientifica, ma anche e soprattutto un grande gesto di ...E allora la nostra, quella che ci differenzia da un certo ambientalismo ideologico e un pò miope, si materializza su diversi dossier che in Europa si stanno discutendo. L'approccio che abbiamo ...

Bologna: sfida a Cagliari, Genoa e Sassuolo per un centrocampista Calciomercato.com

Roma, 3 lug. (Adnkronos Salute) - Il trapianto era necessario, ma l'anestesia generale era impossibile da sostenere a causa di altre patologie ...Il direttore del Sant'Orsola: «Veronica ha versato una sola lacrima. È successo quando è entrato in sala l'organo della mamma e ci ha chiesto di vederlo» ...