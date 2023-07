Bologna | nodo rinnovo per Dominguez

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ile Thiago Motta non vogliono perdere, ma il centrocampista tentenna sull’offerta della società Ile Thiago Motta non vogliono perdere, ma il centrocampista tentenna sull’offerta della società. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoblù starebbero aspettando una risposta dall’argentino e intanto avrebbero messo gli occhi su Prati della Spal.

Ilè la formula dell'ingaggio, che non soddisfa i proprietari del suo cartellino. Lo scenario ... al giocatore, ad esempio, era interessato anche il, salvo poi depennarlo dalla lista dopo ...- Da settembre una 'via d'uscita' a disposizione di tutti i residenti e intanto, da subito, ... a causa del cantiere deldi Rastignano e dell'alluvione di maggio che ha travolto le strade ...Roversi gestiva auna libreria antiquaria efficientissima, si chiamava "Palmaverde", me ne ... C'era unnevrotico che stringeva il duo Pasolini - Fortini, e Roversi aveva capito qual era la ...

Gazzetta – Nodo Dominguez: Bologna allo sprint per il rinnovo Tuttobolognaweb

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Il Pisa guarda però anche all’entrata: oltre a Bianco e Distefano, piace anche D’Alessandro del Monza Il calciomercato è entrato nel vivo. Il Pisa, dopo aver sistemato anche formalmente il nodo panchi ...