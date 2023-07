(Di lunedì 3 luglio 2023) Dal primo lugliota una “Città 30”. Il sindaco Lepore ha detto: “Una rivoluzione per migliorare la qualità della vita di tutti e il modo in cui viviamo lo spazio pubblico, che farà diuna città più sicura, sostenibile e a misura di bambini, famiglie, anziani. Con l’obiettivo di avere zero morti sulle strade”. Il sindaco sembra però avere una visione sdoppiata della sua città. Perché a pochi chilometri, con l’avvallo della Regione e del Comune, si vuole allargare il cosiddettodi Mezzo, cioè un tratto di autostrada e tangenziale, per un totale di 13 chilometri, che passerà dalle attuali 12 corsie a 18 corsie nel tratto centrale, asfaltando ulteriori 21 ettari di terreno. Un allargamento che provocherà più traffico, smog, inquinamento e incidenti. Attualmente sul ...

Fin quando non sarà deciso chi rappresenta che cosa, ogni decisione erga omnesun'... Nel nuovo "triangolo industriale" (Milano - Treviso -) sarebbe anche sostenibile. Anche se forse ...Ormaicontroproducente avere due mesi di sconti per noi commercianti, questo è un modello antico che non funziona più. Purtroppo è radicato nella nostra cultura, ma dovremmo avere il coraggio ...Poi sono arrivati i 4 concerti a, dove ha giocato in casa. E ancora Roma, per due notti di fuoco allo stadio Olimpico, una grande storia d'amore che dura da oltre 30 anni. E ancora Palermo, ...

Bologna diventa una ‘città 30’: un bello slogan per ingoiare l’allargamento del Passante Il Fatto Quotidiano

Nico Dominguez difficilmente rinnoverà il suo contratto con il Bologna ma non è scontato che i rossoblù se ne privino Il via libera al suo eventuale addio arriverà solamente nel caso in cui arrivi un’ ...Una coppia bollente si è lasciata andare alla passione sulle note di "Rewind" mentre veniva immortalata Vasco Rossi ha chiuso il suo tour degli stadi 2023 con due concerti a Salerno. Durante la prima ...