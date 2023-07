Bolletta luce | aumenti in arrivo | per chi e da quando

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 3 luglio 2023) Torna a salire, seppur di poco, ladell’energia per il mercato tutelato. Dopo il -19,5% registrato nel periodo gennaio-marzo e il -55% di aprile-giugno, per il prossimo trimestre la variazione sarà del +0,4%. Secondo i calcoli dell’ l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) che ha fissato la nuova asticella per laelettrica del terzo trimestre, dal primo luglio il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo sarà di 23,85 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse. In tale scenario l’Arera invita a non allentare la presa sulla razionalizzazione dei consumi. Un mercato non ancora normale “Siamo in una fase molto delicata e molto difficile da leggere, in prospettiva del prossimo inverno. Il recente aumento di alcuni indicatori – commenta il presidente dell’Autorità di regolazione per ...