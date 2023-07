Blitz ambientalista ai 400 ostacoli | il telecronista sbrocca | “Imbecilli”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 3 luglio 2023) Come dargli torto? Come dare torto a Nicola Roggero,Sky, che ha perso la brocca quando ha visto quello che stava succedendo alla finale dei 400maschili nella tappa di Stoccolma della Diamond League? “Sono degli“, testuale, appare la descrizione perfetta per i dimostranti eco-vandali che hanno fatto irruzione nel bel mezzo della pista d’atletica a pochi metri dal traguardo. Di fatto si tratta di una finale falsata. Per carità: il primatista mondiale, il norvegese Karsten Warholm, sembrava avanti anni luce. Ma dietro di lui stava scoppiando la bagarre. L’italiano Alessandro Sibilio era in corsa per una medaglia ma lui e altri si sono trovati la strada tagliata da tre manifestanti di A22 Network, con tanto di striscione, che hanno impedito il regolare svolgimento della corsa. “A 10 metri dal traguardo è ...