Blessin torna in panchina | firma con l’Union Saint-Gilloise

(Di lunedì 3 luglio 2023)ha comunicato ufficialmente l’arrivo di Alexandre, ex allenatore del Genoa. I dettagli, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’arrivo indi Alexandre. Il tedescoad allenare dopo l’esperienza al Genoa. COMUNICATO – Il tedesco Alexander(50 anni) hato un contratto di due stagioni come allenatore al Parc Duden.ha allenato in precedenza Oostende e Genoa. Con l’attuale staff tecnico, il tecnico prenderà in carico il gruppo dei giocatori da mercoledì 5 luglio.

L'addio di, che allenò i rossoblù tra il gennaio e il dicembre 2022 subentrando a Shevchenko e venendo poi sostituito da Gilardino, permetterà al Grifone di risparmiare quasi un milione e ...Il calendario finora non è stato clemente con la squadra di, che ha già affrontato ... La garaa disputarsi in B dopo quasi 19 anni : l'ultima volta, il 22 maggio 2004, finì 4 - 2 per i ...... ma dovranno fare i conti con la disperazione della squadra diche non ha alternative ai tre punti. Genoa ancora senza Cambiaso e Rovella, Criscito è in dubbio, ma a centrocampoSturaro:...

L'uomo che aveva ridato orgoglio nel finale dalla stagione della retrocessione, il secondo allenatore scelto dalla nuova proprietà, ma anche quello che non era riuscito a trascinare il Genoa in cima a ...L'ex allenatore del Genoa riparte dalla squadra belga che ha stupito in Europa League, arrivando fino ai quarti di finale lo scorso anno.