Bimbo di 6 anni pestato dal patrigno marocchino | È caduto dalle scale

Ed è stato proprio l'intervento della donna a salvare la vita del bambino di 6. "Solo l'... "Ilstava male e vomitava, credevo lo facesse per dispetto. L'ho colpito diverse volte, non mi sono ...Leggi anche › Paola Turci compie 58. Gli auguri social della moglie Francesca Pascale: "... Le due donne, infatti, vorrebbero allargare la famiglia con unda adottare o da prendere in ...... fiori e messaggi per ilmorto a Casal Palocco Fiori, peluche e girandole colorate sono stati deposti sul luogo dell'incidente dove ha perso la vita ildi 5morto in un scontro tra ...

A 6 anni legato e ridotto in fin di vita dal patrigno, dalla fiaba in ... Fanpage.it

Un 26enne è stato condannato per il tentato omicidio del figliastro: il bimbo è stato ridotto in fin di vita dal patrigno nel 2022 ...È arrivato all'ospedale Regina Margherita di Torino in fin di vita. Era pieno di lividi e aveva il fegato distrutto. Mentre i dottori gli salvavano la vita, è ...