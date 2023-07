Bilancio 2022 | Sergio Gandi | “Investimenti record e conti che tengono”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Bergamo. Dice bene chi scrive che il mestiere dell’assessore alnon è semplice, né porta consenso, però è un atto politico che traccia la rotta. E per, da nove anni chiamato a ricoprire il ruolo, oltre a quello di Vice Sindaco e a molte altre deleghe, si tratta di un impegno ormai largamente assunto, responsabilmente. Difficile avere a che fare con i numeri tutti i giorni, far quadrare i, accontentare le richieste di tutti e al tempo stesso tenere la barra: questo e molto altro ancora sono alcuni dei pensieri che scandiscono le giornate diche può certo contare su una squadra, quella che compone il dirigente Corrado Viscardi, bravissimo, e i suoi collaboratori, ma che resta il referente di Giunta, Consiglio e cittadini rispetto alla materia. Materia, appunto, che ti ...

Rimarrebbe solo il falso in, accusa per la quale dopo la conclusione dell'indagine, salvo ripensamenti dei pm e indagini difensive solide, si profila per la ministra - nonostante nel...Unimpressionante, quasi una dichiarazione di stato d'assedio. Queste cifre e questi ... Nel, tredici persone sono state uccise dalla polizia per essersi rifiutate di rispettare un ordine, ...Il mio crono però è migliore rispetto al, ilè positivo. Sono contento di aver gratificato il team NP Racing e la LRM con questo risultato" - . Ottima prestazione chiusa ai piedi del ...

Bilancio 2022 in salute per Ccfs, utile netto di gestione superiore alle previsioni il Resto del Carlino

In una relazione della magistratura contabile i rilievi e le richieste di chiarimento sui provvedimenti approvati nel 2022. Stigmatizzata la procedura rapida: 13 leggi hanno “saltato” l’esame della co ...Terzo posto in Serie A con la Prima Squadra. Semifinale Scudetto (e vittoria nel Torneo di Viareggio) per la Primavera. Finale per il titolo - sfumato soltanto ai calci di rigore - ...