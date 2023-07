Biglietti per Una Nessuna Centomila all’Arena di Verona con tanti ospiti | da Tananai ad Elodie | Emma e Annalisa

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023) Un anno fa il concerto si teneva alla RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia. Adesso torna con un cast rinnovato e in una nuova location. Al via la prevendita deiper Unadi, in programma per martedì 26 settembre. Ad accogliere il grande evento contro la violenza sulle donne sarà stavolta l’anfiteatro scaligero. L’appuntamento è fissato per martedì 26 settembre e vedrà protagonisti grandi nomi della musica italiana. Non solo donne ma anche uomini, che hanno voluto fornire il proprio contributo alla causa. Sul palco Alessandra Amoroso ema anchee Fiorella Mannoia. Ci saranno poie Samuele Bersani,, Francesca Michielin e Brunori Sas. Una serata ...