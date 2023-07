Big Fish | la casa usata per le riprese del film è stata distrutta da un incendio

(Di lunedì 3 luglio 2023) Unin Alabama ha distrutto unautilizzata dal regista Tim Burton per ledel suoBig. Laper ledi Big, ildiretto da Tim Burton, èda un, come rivelato online dalla pagina Facebook di Jackson Lake Island. Gli spazi usati per i ciak dal regista erano stati costruiti per il lungometraggio con star Ewan McGregor. L'incidente La città fittizia di Spectre eraideata per Big- Le storie di una vita incredibile e uno degli edifici, come rivelato online poche ore fa, è stato colpito da un fulmine e ha preso fuoco, venendo raso al suolo. Nonostante ...

La casa usata per le riprese di, il film diretto da Tim Burton, è stata distrutta da un incendio , come rivelato online dalla pagina Facebook di Jackson Lake Island. Gli spazi usati per i ciak dal regista erano stati ...Nel 2021 nasce il progetto Dada' e pubblica 3 singoli: Jesche, Siente 'e rrise, Avena, tutti prodotti da. Nell'estate 2021 collabora con il dj/producer Dashiki per il singolo Gianna Oh, che ...... al successo del Tezenis Summer Festival , e ancora Messina Streetai quali si aggiungono i concerti didella musica italiana, gli eventi sportivi di caratura internazionale vedi la tappa ...

Big Fish: la casa usata per le riprese del film è stata distrutta da un ... Movieplayer

Un incendio in Alabama ha distrutto una casa utilizzata dal regista Tim Burton per le riprese del suo film Big Fish.Un fulmine distrugge la casa usata da Tim Burton per le riprese di Big Fish. Il disastro in Alabama, avvisa Jackson Lake Island su facebook ...